Volgens Courtney Love liet Brad Pitt haar ontslaan uit ‘Fight Club’: “Omdat ik zijn film over Kurt Cobain weigerde”

CelebritiesDe filmklassieker ‘Fight Club’ is onlosmakelijk verbonden met actrice Helena Bonham Carter (56), maar haar rol zou eigenlijk eerst naar Courtney Love (58) gaan. Dat beweert de zangeres in ieder geval in de podcast ‘WTF’. Uiteindelijk zou ze de rol kwijtgespeeld zijn na een discussie met Brad Pitt (59), klinkt het.

In de podcast van Marc Maron vertelt Courtney Love dat zij eigenlijk de rol van Marla Singer in ‘Fight Club’ had gekregen, niet Helena Bonham Carter. Maar toen zouden Brad Pitt en regisseur Gus Van Sant haar benaderd hebben omdat ze een biopic over haar overleden man, Kurt Cobain, wilden maken. “Ik wilde Brad Kurt niet laten spelen”, zegt ze in de podcast. “Ik ontplofte. Ik doe geen Faust. Wie de ‘fuck’ denk je dat je bent?”

Volgens de zangeres van Hole vertelde ze Brad nog: “Ik weet niet of ik je vertrouw, en ik weet niet of je films winstgevend zijn. Ze zijn erg goeie films over sociale rechtvaardigheid maar ... Als je mij niet begrijpt, begrijp je Kurt eigenlijk ook niet. En ik heb niet het gevoel dat je dat doet, Brad.”

Norton

Daarna hoorde Courtney dat ze ontslagen was uit ‘Fight Club’, zegt ze. Het nieuws werd haar medegedeeld door Edward Norton, haar toenmalige partner die de hoofdrol in de film speelde. “Hij begon te snikken”, herinnert ze zich. “Hij zei: ‘Ik heb de macht niet!’”

Een bron die betrokken was bij de film, bevestigde aan Variety dat Courtney inderdaad auditie had gedaan voor ‘Fight Club', maar zegt dat ze de rol nooit aangeboden had gekregen. “Je kan niet ontslagen worden van een job die je niet eens had", klinkt het. “Het is algemeen bekend dat rollen niet gekozen worden door de andere acteurs, maar wel door de regisseur.”