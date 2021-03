‘Voldemort’ Ralph Fiennes verdedigt J.K. Rowling in transgender-debat: “De intense haat die ze krijgt is verontrustend”

CelebritiesDe Britse acteur Ralph Fiennes (58), die we nog kennen als schurk Voldemort uit de ‘Harry Potter’-films, verdedigt J.K. Rowling (55). Zij kwam onder vuur te liggen vanwege haar uitspraken over transgenders. Fiennes snapt niet waarom de situatie zo uit de hand is gelopen. “Sterker nog, ik vind dit verontrustend.”

J.K. Rowling kwam vorig jaar in opspraak omdat ze een artikel deelde met de zin ‘mensen die menstrueren’ in de titel. “Hadden we daar vroeger geen woord voor?”, grapte ze. Toen twitteraars haar erop attent maakten dat er met ‘mensen die menstrueren’ ook transgenders of niet-binaire mensen bedoeld worden, begon de situatie te ontsporen. Rowling en het collectieve internet raakten verwikkeld in een discussie over de ‘echtheid’ van het mannelijk en vrouwelijk geslacht. Volgens Rowling bestaat geslacht wel degelijk.

“Ik heb respect voor iedereen die transgender is, ik zie hen ook als het geslacht dat ze vanbinnen zijn. Maar je mag het onderscheid tussen man en vrouw niet vollédig wegnemen. Als een man zijn officiële geslacht zomaar, zonder voorwaarden, mag aanpassen naar ‘vrouw’, dan mag hij binnen bij alle veilige plaatsen die voor vrouwen zijn voorzien. Zoals toevluchtsoorden voor vrouwen die te maken krijgen met huiselijk geweld en stalking. Of kleedkamers. Er zal misbruik van gemaakt worden, en dan maak je de wereld weer veel gevaarlijker voor alle vrouwen. Zonder geslacht, kan er ook geen aantrekking tussen hetzelfde geslacht bestaan”, schreef ze vervolgens over homoseksualiteit. “Dan wordt de dagelijkse realiteit van vele personen herleid tot niets. Dan neem je hen de mogelijkheid af om betekenisvolle discussies te voeren over hun beleving.”

Andere mening

Niet veel later werd Rowling ‘gecanceld’, een term die gebruikt wordt voor personen die uitgespuwd en geboycot worden door een grote groep mensen. Fiennes kan nog altijd niet geloven dat het zo ver is gekomen. “De complete heisa die erdoor is ontstaan, de intensiteit van de haatreacties en het geweld had ik nooit verwacht. Hoe mensen reageren op iemand die aan andere mening heeft dan die van hen is verontrustend. Ik snap dat ze een sterke mening hebben over het onderwerp, maar om daarvoor iemand die het niet slecht bedoelt zo af te schrijven en te vervolgen, daar kan ik niet bij. Dat is irrationeel.”

‘Harry Potter’-acteurs Daniël Radcliffe en Emma Watson spraken zich wel uit tegen Rowling. “Transvrouwen zijn vrouwen”, klonk het daar. “Wij kunnen deze uitspraken niet goedkeuren.”

