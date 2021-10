Vol zelfvertrouwen op Fashion Week: Paris Jackson heeft zich herpakt na mentale problemen

CelebritiesParis Jackson (23), dochter van de iconische Michael Jackson, is gespot op Fashion Week in Parijs. Paris werd er in verschillende outfits gefotografeerd en buitenlandse media zijn alvast vol lof over haar verschijning. Na wat mentale problemen lijkt het dus alsof Paris zich eindelijk herpakt heeft.

Op vrijdag bezocht Paris Jackson in de stad van de liefde een tentoonstelling van Vogue. Voor de gelegenheid droeg de dochter van de overleden zanger een gitzwart jurk. De bovenkant van haar outfit, een soort van glimmend korset, past alvast perfect bij haar rock ‘n roll-imago. De onderkant van haar jurk, die gemaakt was uit een soort van tule, vertegenwoordigde op zijn beurt haar zachte kant. Een dag later werd het model in een gelijkaardige outfit gespot. Toen woonde ze de modeshow van Vivienne Westwood bij samen met Georgia May Jagger, de dochter van de rocklegende Mick Jagger.

De aanwezigheid van Paris Jackson was - aangezien ze zelf model is - niet geheel onverwacht, maar de dochter van Michael Jackson ambieert verder ook nog een acteer- en zangcarrière. Haar muziekstijl is wel totaal anders dan die van haar vader. Zo speelt Paris haar, vaak zelf geschreven, nummers op haar gitaar. Daarnaast heeft de dochter van de zanger ook een passie voor kunst. Deze deelt op Instagram met haar meer dan 3.8 miljoen volgers.

Eigen weg

De naam van Paris Jackson doet dus zeker een belletje rinkelen, maar als dochter van Michael Jackson had het 23-jarige model wel moeite om haar eigen weg te zoeken in het wereldje. Vorig jaar onthulde Paris in een documentaire dat ze vreesde dat ze voor altijd in de schaduw van haar vader zou leven. Net daarom heeft ze haar zangcarrière lang on hold gezet. Al slaagde haar toenmalige vriend er uiteindelijk in om haar te overtuigen.

Tijdens haar jeugd voelde Paris zich niet alleen onzeker, maar daarnaast kampte ze ook met een reeks mentale problemen. Zo werd ze - net zoals Paris Hilton - misbruikt toen ze op kostschool zat. “Ik heb heel erg gelijkaardige dingen meegemaakt op die plek”, vertelde Jackson kort na de getuigenis van Paris Hilton. Verder kleedde haar vader, Michael Jackson, haar steeds als een ‘porseleinen pop’. “Ik was zijn enige dochter en hij vond het fantastisch om mij helemaal op te tutten, ook al wist hij dat ik daar een hekel aan had”, aldus Paris. “Het was niet goed voor mijn zelfbeeld.”

Emotionele pijn

Na de dood van haar vader moest ze bij haar grootmoeder gaan wonen. “Daar raakte ik verslaafd aan eten. Het was mijn manier om met mijn emoties om te gaan. Maar toen vertelde één van mijn nichtjes me plots dat ik dik was, en besefte ik dat ik een andere manier zou moeten zoeken. Toen begon ik mezelf te snijden. Ik heb nooit gedacht dat ik er dood aan zou kunnen gaan, want ik had controle over het scheermesje en ik wist hoe diep ik ging, maakte ik mezelf wijs.”

“Ik was constant op zoek naar mijn volgende dosis dopamine”, klonk het vorig jaar in een videoblog. “Dat kreeg ik door het snijden, maar ook door tattoo’s te laten zetten. Door mijn emotionele pijn om te zetten in fysieke pijn voelde ik me alsof ik de controle had. Maar uiteindelijk was het niet meer genoeg...”, bekende ze. “Ja, ik heb mezelf vele keren om het leven proberen te brengen.” Na één van haar zelfmoordpogingen bracht de dochter van Michael Jackson twee jaar door in een instituut voor jongeren met mentale moeilijkheden.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op zelfmoord1813.be.

