‘Voice of Holland’-deelneemster doet als eerste aangifte tegen omstreden regisseur

TV Schandaal The Voice: dit doet hoofdrol­spe­ler Jeroen Rietbergen in afkickcen­trum tegen zijn seksversla­ving

Geen gsm of laptop, geen bezoek en samen koken. Zo ziet het leven eruit in het afkickcentrum The Ranch in de Amerikaanse staat Tenessee. Jeroen Rietbergen (50), de bandleider van ‘The Voice’ die schuld bekende op vlak van grensoverschrijdend gedrag, is eind vorige week vertrokken naar de VS. Volgens De Telegraaf zou Rietbergen daar nu wekenlang verblijven om in therapie te gaan voor zijn gedrag. Het is niet duidelijk hoelang de Nederlander er precies zal verblijven, maar het zou ‘tot het voorjaar’ duren.

27 januari