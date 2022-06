‘Vloek van ‘Glee’’ slaat opnieuw toe: nu ook Matthew ‘Mr. Schuester’ Morrison ontslagen na ongepast gedrag

CelebritiesOverlijdens, kinderporno, racisme, divagedrag,... Musicalserie ‘Glee’ was van 2009 tot 2015 een enorme hit, maar veel heeft het de acteurs niet opgeleverd. Twee jaar na de tragische dood van Naya Rivera is het nu Matthew Morrison (43) die de krantenkoppen haalt. De acteur werd door de makers van ‘So You Think You Can Dance’ aan de kant gezet wegens ongepast gedrag. Dat maakt van hem de vijfde hoofdrolspeler die in de problemen komt. Geen wonder dat de fans intussen van een heuse ‘vloek’ spreken.