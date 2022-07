Vloek slaat opnieuw toe: ‘Glee’-acteur gearresteerd na verkeersovertreding

Celebrities Oeps: Britney Spears staat in autopanne op drukke snelweg in Los Angeles

Oops... She did it again. De Amerikaanse zangeres Britney Spears (40) kwam weer in aanraking met de politie, maar dit keer zat haar ‘weddingcrashende’ ex-man er voor niets tussen. Ze maakte op 12 juli een klein inschattingsfoutje, waardoor ze in een zeer gevaarlijke situatie terechtkwam. Ze kreeg een autopanne... terwijl ze aan het rijden was op een van de drukste snelwegen in Los Angeles.

14 juli