Vloeibaar goud, bijengif of injecties met bloed: zo ver gaan sterren voor hun ‘gezondheid’

In zijn interview met de Britse kwaliteitskrant vertelt Orlando in detail over zijn dagelijks leven in Los Angeles, aan de zijde van zijn verloofde Katy Perry (36) en hun acht maanden oude dochtertje Daisy. Zo vernemen we dat de ‘Pirates of the Caribbean’-acteur zijn dag begint met het checken van zijn slaap-app om te zien hoe zijn nacht geweest is. Vervolgens spendeert hij wat qualitytime met Daisy, zingt hij twintig minuten lang boeddhistische gezangen en zoekt hij een mooie boeddhistische uitspraak uit die hij dan deelt met zijn volgers op Instagram. Daarna gaat de gsm aan de kant. “Ik wil niet in het zwarte gat van sociale media gezogen worden”, klinkt het.