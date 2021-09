Vlaamse jurist reageert tevreden op beslissing over Britney Spears: “Dit is fantastisch nieuws”

Aanvankelijk had Jamie Spears de voogdij over al Britney’s persoonlijke zaken, waaronder medische beslissingen en het gebruik van haar telefoon. Daarnaast was hij ook verantwoordelijk voor haar kapitaal. Een tijdje geleden werd de vader van de zangeres al vervangen als voogdij over haar persoon, maar hij bleef tot op vandaag nog verantwoordelijk voor haar vermogen. Daar is hij nu ook de controle over verloren. Rechter Brenda Penny heeft hem woensdag per direct uit zijn functie ontzet. De zangeres blijft wel onder bewindvoering staan, maar haar team heeft dit keer zélf de vervanger mogen aanduiden. “Ik ben in de zevende hemel”, liet Britney weten.