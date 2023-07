Virale video van Jackie Chan met 'dochter' brengt acteur in bijzonder lastig parket

CelebritiesActeur Jackie Chan (69) gaat viraal met een ontroerende video, waarin hij samen met zijn ‘dochter’ enkele nostalgische momenten uit zijn filmcarrière herbeleeft. Of zo lijkt het toch, want in realiteit is het meisje in de video niet zijn echte dochter, maar een actrice. En zo komt een pijnlijke familiekwestie opnieuw naar boven, die Jackie Chan veel kritiek oplevert.

KIJK. Jackie Chan kijkt met ‘dochter’ naar zijn films, maar niets is wat het lijkt

In de korte video is de Hong Kongse acteur te zien, terwijl hij samen huilt met een jonge vrouw. Het meisje, zogenaamd Chan’s dochter, zegt hoe trots ze op hem is, en beiden tonen zichtbare emotie. Het probleem is echter dat de emotionele video ervoor zorgde dat talloze kijkers ten onrechte aannamen dat de jonge vrouw daadwerkelijk zijn dochter was.

Verschillende sociale media-gebruikers waren echter snel genoeg om erop te wijzen dat de video in realiteit een fragment is uit Chans nieuwste film ‘Ride On’. De vrouw in de video is actrice Liu Haocun, die zijn dochter enkel speelt. Jackie Chan’s echte dochter, Etta Ng Chok Lam, werd immers nooit officieel door hem erkend. En die controverse komt nu opnieuw in alle hevigheid aan de oppervlakte.

Afgerekend

Diverse media en fans, die bekend zijn met Chan’s persoonlijke leven, hebben deze misleidende video aan de kaak gesteld. Via de sociale media wordt Jackie Chan afgerekend om het feit dat hij nooit omkeek naar zijn dochter. Etta Ng werd geboren in 1999 en kwam voort uit Chans relatie met de Hong Kongse actrice Elaine Ng Yi-lei. De acteur was op dat moment echter nog getrouwd met de Taiwanese actrice Joan Lin. Chan verontschuldigde zich bij zijn vrouw voor de affaire en verbrak het contact met Elaine Ng.

Etta Ng heeft al publiekelijk verklaard dat zij en Chan nooit een relatie hadden. “Hij is niet mijn vader. Ik heb geen gevoelens voor hem. Hij is mijn biologische vader, maar hij speelt geen rol in mijn leven”, vertelde ze aan ‘Express’ in 2015. En hoewel Jackie Chan een fortuin heeft opgebouwd van ruim 368 miljoen euro, ondersteunt hij zijn dochter op geen enkele manier, zo meldt ‘South China Morning Post’.

Volledig scherm Jackie Chan's dochter Etta Ng en haar vriendin. © Instagram @Andi Autumn

Dakloos in Hong Kong

Chan spreekt zelden over zijn vervreemde dochter, maar in 2013 gaf hij toe haar “verwaarloosd” te hebben. Volgens de laatste berichten leeft de 23-jarige Etta momenteel in armoede met haar partner, met wie ze in 2018 in Canada trouwde. Dat jaar uploadde Etta Ng ook zélf nog een video, waarin ze beweerden dakloos te zijn vanwege “homofobe ouders”. “Ik begrijp zelfs niet wat er aan de hand is, want we zijn naar de politie geweest, we zijn naar het ziekenhuis geweest, de voedselbanken, de LGBTQ+-schuilplaatsen, en geen van hen geeft er iets om”, zei Etta Ng in de inmiddels verwijderde video.

