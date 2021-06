Vin Diesel stapte naar wijlen Paul Walker voor ouderschapadvies: “Hij was mijn rots”

Celebrities Kanye West dumpt zijn trouwring

7 juni Kanye West werd voor het eerst gespot zonder zijn trouwring. Dat meldt de Britse krant The Sun. De 43-jarige rapper werd gezien in Los Angeles met een bizar, blauw met bruin masker dat zijn hele gezicht bedekte. Zijn uitje zonder trouwring komt er daags nadat Kim Kardashian (40) in een aflevering van ‘Keeping Up With The Kardashians’ huilde over haar scheiding. Ze vertelde dat ze zich gefaald voelt en dat Kanye een vrouw verdient die hem kan steunen.