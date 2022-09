Vijftiger Helena Christensen imponeert met lingeriefoto’s: “Het resultaat van gezond eten en een actief leven”

Zwoel in de lens kijkend, slechts gehuld in weinig verhullende niemendalletjes. Doorgaans het territorium van een eerder jonge generatie modellen, maar niet zo bij Coco de Mer. Het Britse lingerielabel wist voor hun ‘Icons’-campagne Helena Christensen te strikken. Een van de legendarische supermodellen uit de nineties, en nog steeds een ontzettend mooie vrouw - vanbinnen en vanbuiten. “Het was fijn om opnieuw met Coco de Mer samen te werken”, aldus de Deense brunette. “Vorig jaar deed ik dit ook al eens, maar het blijft een hele eer. Dat ze me nu dan ook nog eens vragen voor de ‘icons’-campagne, wil zeggen dat ik iets uitstraal waardoor ik anderen kan inspireren.”

Dat Helena als vijftiger extra voorbereiding nodig had voor deze shoot, spreekt ze met klem tegen. “Het gaat niet om het fysieke, maar om wat er zich in je hoofd afspeelt”, vertelt ze aan de Britse Vogue. “Daarnaast ben ik iemand die al min of meer gezond eet, en een actief leven leidt.” Toch neemt dat niet weg dat zelfs een legendarisch supermodel (af en toe) met onzekerheden kampt. “Geen enkele vrouw voelt zich voortdurend goed in haar vel”, luidt het in de Britse krant The Telegraph. “Door ouder te worden, kan ik dat echter beter plaatsen. Ik heb beseft dat - hoe verschillend we soms ook zijn - iedereen met dezelfde dingen worstelt.”