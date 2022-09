Vijfde vrouw die Adam Levine beschuldigt van vreemdgaan: “Hij reageerde op foto’s van mijn billen”

Celebrities Lady Gaga emotioneel na stilleggen show door storm: “Ik weet niet wat ik had gedaan als er iemand iets was overkomen”

Lady Gaga (36) reageert erg emotioneel op het abrupt beëindigen van haar show in Miama, Florida. Het was haar laatste optreden van haar tour in het Miama’s Hard Rock Stadium met maar liefst 65.000 fans. Tijdens de show kreeg de zangeres het advies om de show te stoppen door het stormweer. Op Instagram deelde ze hoeveel pijn het deed om de show niet af te ronden, maar dat ze niemand in gevaar wou brengen. “De regen was intussen gestopt, maar de bliksem sloeg vlakbij ons in", klinkt het erg aangedaan. “Bedankt om naar de show te komen en veilig thuis!”

