Vijf weken na zijn vermissing: zoektocht naar acteur Julian Sands wordt verdergezet

De sheriff van San Bernardino County in Californië vertelde ‘PA’: “Er wordt een grondonderzoek naar Julian Sands gepland voordat de volgende storm volgende week toeslaat. We hebben geen exacte datum of tijd voor die zoektocht, maar zullen gespecialiseerd personeel inschakelen. Het weer en de bergomstandigheden blijven een obstakel en daaropvolgende zoekacties zullen worden uitgesteld als meneer Sands niet wordt gevonden in de komende zoekactie.”

Op 13 januari werd Julian als vermist opgegeven nadat hij niet meer terugkeerde van zijn wandeltocht. Zoek- en reddingsteams zijn sindsdien op zoek naar enig spoor van de acteur. Helaas worden hun inspanningen op de proef gesteld door ongunstige weersomstandigheden in de bergen. Wel ontdekten ze tijdens vorige onderzoeken Julians auto en vingen ze een gsm-signaal van hem op. Nu wagen ze dus een volgende poging, al begint de hoop op een goede afloop wel af te zwakken. “We willen hoopvol blijven, maar we weten dat de uitkomst misschien niet is wat we zouden willen”, zei de sheriff vorige week nog in een verklaring.