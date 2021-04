Vijf verdachten van ontvoering honden Lady Gaga opgepakt, waaronder vrouw die hen terugbracht

Celebrities Nieuwe BBC-documentai­re over Britney Spears begin mei te zien

22 april De nieuwe BBC-documentaire over Britney Spears (39) heeft een premièredatum, meldt NME. ‘The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservationship’, zoals de documentaire heet, is op 5 mei op BBC 2 te zien. Een paar dagen eerder, op 1 mei, is de docu ook al te zien via de streamingdienst van de Britse omroep, de BBC iPlayer.