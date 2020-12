Vijf medewerkers nemen ontslag na uitbarsting Tom Cruise, maar: “Hij is opnieuw verliefd”

Dat het een turbulente week is geweest voor Tom Cruise, is wel het minste wat je kan zeggen. Eerder lekte een audio-opname uit waarin te horen is hoe de acteur flink tekeer gaat tegen de crew van z'n nieuwe film, ‘Mission: Impossible 7'. Een razende Cruise schreeuwde de crew toe ‘dat ze eruit zouden vliegen’, mocht hij hen nog een keer betrappen op het niet dragen van een mondkapje, afstand houden of andere beleidsregels. “De filmindustrie heeft het ontzettend moeilijk en dit is een van de weinige films die nu gemaakt kan worden. Neem in godsnaam je verantwoordelijkheid! Er zijn zoveel collega’s uit ons vak die geen werk meer hebben, geen eten meer kunnen kopen of kunnen sparen om hun kind te laten studeren.”

Ontslag

Na z'n uitbarsting besloten ten minste vijf van de vijftig medewerkers om op te stappen, meldt TMZ. Wie er precies zijn vertrokken en welke positie zij bekleden, is niet bekend. Zeker is wel dat de woedende uitval van Cruise de rechtstreekse aanleiding is voor hun vertrek. Nochtans krijgt de acteur heel wat bijval. Niet alleen van collega’s zoals George Clooney en Whoopi Goldberg, maar ook van fans op sociale media. “Heel goed, ga maar weg. Er zijn heel veel mensen die dolgraag jouw baan willen overnemen en geen enkel probleem hebben met het naleven van gezondheidsmaatregelen. Als je denkt dat je boven de wet kunt staan, moet je gewoon een andere baan zoeken. Tom Cruise probeert mensen juist door te laten werken en als je je niet wilt schikken naar de regels, dan kun je inderdaad beter je heil ergens anders zoeken,” aldus een volger.

Volledig scherm Tom Cruise heeft genoeg van de spanningen op de set, en besluit om vervroegd op vakantie te gaan. © BSRagency Insidefoto / BACKGRID

Vervroegde vakantie

Steun of niet, voor Cruise wordt het allemaal wat te veel. Daarom heeft hij besloten om de opnames vervroegd te stoppen en dit weekend al samen met z'n zoon Connor (25) naar Miami te vliegen om daar kerst te vieren. “Tom heeft besloten dat hij nood heeft aan een pauze", klinkt het in The Sun. “Daarom beëindigt hij de opnames voor 2020 deze vrijdag al. Het is het einde van een heel moeilijk jaar, en een beetje vrije tijd lijkt een goed idee voor iedereen, want de sfeer is al een hele tijd gespannen." Met de bekende gevolgen. De bron van The Sun voegt er trouwens aan toe dat Cruise in tussentijd nog een tweede uitbarsting heeft gehad. “De eerste uitbarsting was reusachtig, maar de situatie is sindsdien niet gekalmeerd. Dit was de laatste druppel. Sinds die uitbarsting publiek werd, is iedereen woedend. Verschillende crewleden zijn dan ook vertrokken."

Nieuwe romance

Al is er ook goed nieuws voor de geplaagde acteur. Volgens The Sun is hij een relatie begonnen met z’n tegenspeelster, Hayley Atwell. Geruchten over een mogelijke romance deden al even de ronde, nadat de twee hand in hand gezien werden op een screening in Londen. En ook op en naast de set spatten de vonken ervan af, vertelt een productiemedewerker. “Al vanaf dag één zit het goed tussen Tom en Hayley. De lockdown en alle problemen die daarmee gepaard gaan, hebben hen nog dichter bij elkaar gebracht. Ze zijn zowat onafscheidelijk. Na de uren spreken ze samen af, en ze is zelfs al naar z’n huis in Londen geweest. Het gaat geweldig tussen hen en ze lijken allebei erg gelukkig."

Volledig scherm Hayley Atwell, de actrice die Cruise's hart gestolen zou hebben. © EPA

Na z'n breuk met derde echtgenote Katie Holmes (42) in 2012 heeft Cruise geen lange relatie meer gehad. In 2013 werd hij nog gelinkt aan ‘Orange is the New Black’-actrice Laura Prepon (40) en vorig jaar waren er geruchten over een romance met ‘Handmaid’s Tale’-actrice Elizabeth Moss (38), maar geen van beide relaties leek echt van de grond te komen. Dat zou met Hayley nu anders zijn. De ‘Captain America’-actrice had eerder een relatie met model Evan Jones (29), maar in 2015 gingen zij uit elkaar. Nadien zou ze nog samen zijn geweest met een Britse dokter, maar die relatie zou eerder dit jaar op de klippen gelopen zijn.

Woordvoerders van de acteurs hebben het nieuws nog niet bevestigd.

