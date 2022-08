Vijf maanden na het Oscar-incident: Netflix opnieuw kandidaat om het leven van Will Smith te verfilmen

CelebritiesZo’n vijf maanden nadat Will Smith (53) de komiek Chris Rock (57) in het gezicht sloeg tijdens de uitreiking van de Oscars ziet het er weer iets beter uit voor de acteur. De Oscarwinnaar zou opnieuw in gesprek zijn met Netflix. Het platform had al langer plannen om het leven van Smith te verfilmen, maar na het wereldberoemde incident werden deze plannen eventjes on hold gezet.

Volgens bronnen waren er voor het Oscar-incident verschillende streamingdiensten geïnteresseerd om een film uit te brengen over het leven van Will Smith. Nadat deze laatste Chris Rock in z’n gezicht sloeg tijdens de uitreiking van de Oscars kwam er echter een abrupt einde aan al deze gesprekken. Al zouden ze bij Netflix dan toch stilaan weer van gedachten aan het veranderen zijn. “Na het incident hadden Netflix en Apple TV+ plots geen interesse meer”, aldus een bron in een interview met ‘The Sun’. “Ondertussen heeft hij zijn excuses aangeboden en is hij een tijdje uit de schijnwerpers verdwenen. Het is dus stilaan tijd om de hele kwestie achter ons te laten.”

Excuses aangeboden

Bij Netflix lijken ze het alvast eens te zijn met deze uitspraak, want het streamingplatform zou op dit moment opnieuw in gesprek zijn met de acteur. “Al zal het incident en de heisa die erbij kwam kijken, wellicht een groot deel uitmaken van de verhaallijn.” De insider in kwestie had verder ook nog het volgende te zeggen: “Netflix is klaar om de gesprekken te hervatten en het team van Will Smith is er zeker van dat ook Apple snel zal volgen.”

Will Smith zelf heeft eind juli nogmaals zijn excuses aangeboden voor wat er zich afgespeeld heeft tijdens de uitreiking van de Oscars afgelopen maart. Volgens de acteur is de komiek Chris Rock echter nog niet klaar om hem te vergeven. Daarnaast maakte de Oscarwinnaar bekend dat hij in de afgelopen maanden de tijd genomen heeft om “aan zichzelf te werken”. Verder is hij gedurende deze periode ook tot de conclusie gekomen dat hij met zijn daden veel mensen gekwetst heeft. Het is niet wel niet de eerste keer dat Will Smith zijn excuses aangeboden heeft aan Chris Rock. Kort na het Oscar-incident deelde de acteur al een uitgebreid bericht op zijn Instagram-account. Toen verklaarde hij onder meer dat “alle vormen van geweld ontoelaatbaar zijn”.

