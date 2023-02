Vijf jaar na de feiten: proces voor gruwelijke moord op rapper XXXTENTACION gaat van start

CelebritiesIn Florida in de Verenigde Staten is het proces om de moord op XXXTENTACION (20) van start gegaan. De rapper werd in 2018 - zoals in bovenstaande video te zien is - overvallen en doodgeschoten in zijn eigen auto. De advocaten hebben zonet hun openingsverklaringen afgelegd waardoor het proces nu officieel begonnen is. Een man heeft al schuldig gepleit, twee anderen worden nu berecht op moord. Indien de verdachten worden veroordeeld, krijgen ze mogelijk een levenslange gevangenisstraf.