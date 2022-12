Vijf jaar na aanslag: Ariana Grande koopt cadeautjes voor kinderziekenhuis in Manchester

Celebrities Jennifer Lopez openhartig over opgroeien in The Bronx: “Ik hou nog steeds van dekens die jeuken”

“I’m still Jenny from the block”, zingt Jennifer Lopez (53) luidkeels in haar hit ‘Jenny from the Block’. Het nummer gaat over het verlangen van de zangeres om ondanks haar vergaarde roem en fortuin, altijd trouw te blijven aan haar roots. Ze groeide op in relatieve armoede in The Bronx, een deelgemeente van New York. In haar nieuwsbrief op ‘OnTheJLO’ blikt ze terug op die periode.

