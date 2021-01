Vijf jaar geleden overleed David Bowie, alien op aarde: grote fan Iwein Segers selecteert 8 straffe fragmenten

CelebritiesVandaag is het vijf jaar geleden dat David Bowie stierf. Met fan en Willy-radiostem Iwein Segers duiken we nog eens in het universum van de poplegende. “Bowie was de verpersoonlijking van de gentleman: beheerst, mooi voorkomend, zag er altijd heel goed uit. Naar verluidt stond hij ook als volgende op de lijst van Chapman, die John Lennon vermoordde.”

Dinsdag viert stand-upcomedian en Willy-dj Iwein Segers zijn 41ste verjaardag. Hij was er nog niet toen David Bowie (1947-2016) zijn glorieuze, exuberante jaren zeventig beleefde, maar pikte later in. "Mijn broer is geboren op 8 januari, net als David Bowie en Elvis Presley. Voor zijn verjaardag kreeg hij elk jaar een boek of cd van een van die twee. Ik ben van 12 januari, en heb het altijd spijtig gevonden dat ik niet op dezelfde dag als die groten geboren ben. Maar goed, ik deel mijn verjaardag met Mel C van The Spice Girls en Zack de la Rocha van Rage Against the Machine. Da's ook wel cool."

"Mijn eerste kennismaking met David Bowie was toen ik zes was en de film 'Labyrinth' op tv werd uitgezonden. Hij speelt daarin de slechterik. Ik heb de film nooit meer teruggezien, maar kan hem zo in mijn hoofd afspelen. Zoals alles wat Bowie deed, had die een enorme impact, al weet ik niet of je hem een begenadigd acteur kon noemen. De muzikant Bowie heb ik pas in 1996 ontdekt op de wei van Werchter. De vroegere hits waren om een of andere reden nog niet tot bij mij gekomen, maar door zijn nieuwe sound werd ik helemaal weggeblazen. Alsof er een soort alien op aarde was geland. Pas daarna heb ik zijn eerdere repertoire leren kennen. Bij het digitale radiostation Willy (te beluisteren met DAB+, Sonos, de Willy-website en Bluetooth via de Radio Player app, red.) passeert hij elke dag wel in een of andere vorm."

Gentleman

“Bowie was de verpersoonlijking van de gentleman: beheerst, mooi voorkomend, zag er altijd heel goed uit. Wonderbaarlijk dat hij ook goed bleef zingen, ondanks het feit dat hij tot het einde van zijn leven kettingroker is geweest. Bowie zou seks hebben gehad met vrouwen en mannen, maar uiteindelijk waren zijn langdurige relaties toch steeds met enorm knappe vrouwen. Ik vermoed dat hij eerder koketteerde met zijn biseksualiteit. In die tijd hing dat een beetje samen met de glamour die erbij hoorde."

"Op 'Fame' zingt hij samen met John Lennon, die op de repetities nog 'Aim' zong. Bowie maakte er 'Fame' van. Vijf jaar later werd Lennon vermoord door Mark Chapman, die vond dat muzikanten als Lennon en Bowie allemaal phoneys waren, fakers. Op de avond van de moord had Chapman 'Catcher in the Rye' van J.D. Salinger in zijn binnenzak zitten, een cultboek waarin hoofdpersonage Holden Caulfield voortdurend fulmineert tegen phoneys. Naar verluidt stond David Bowie als tweede op de lijst. Chapman was van plan om Bowie 's anderendaags te vermoorden tijdens een voorstelling van 'The Elephant Man' waarin hij meespeelde."

Iwein Segers is te horen op Willy in 'Rockrijk' (woensdag 13-16 uur) en 'Slacker Station' (zondag 11-13 uur).

8 straffe Bowie-fragmenten

1. Met Lennon

“’Fame’ schreef hij samen met John Lennon, die tijdens de repetities nog ‘Aim’ zong.”

2. Ricky Gervais

"Bowie als gast in de tv-reeks 'Extras' van Ricky Gervais, ook een grote fan. In dit fragment laat die zich te kakken zetten door zijn idool. Tophumor."

‘Extras’, op Netflix

3. Goblin-koning

"In 1986 speelde Bowie de raadselachtige goblin-koning Jareth in 'Labyrinth'. Deze fantasy-kinderfilm was van de hand van Jim Henson, de bedenker van de Muppets. Het was mijn eerste kennismaking met poppen die op echte personages lijken."

Te bekijken op Amazon Prime.

4. Rillen van angst

"Een van de eerste Bowie-nummers die ik hoorde, is 'I'm Deranged'. Heel vernieuwend. David Lynch gebruikte het in zijn film 'Lost Highway'. Ik kreeg er angstrillingen van."

5. Twin Peaks

"Bowie speelde een ontregelde agent in de Lynch- film 'Twin Peaks: Fire Walk With Me' (1992) en later in het derde seizoen van de serie."

Te bekijken op Amazon Prime.

6. Querelle

"'The Jean Genie' verwijst naar Jean Genet, schrijver van het schandaalboek 'Querelle de Brest'. Het verhaal - een zeeman wordt door een mannelijke liefde gered uit de decadente havenstad Brest - werd verfilmd door R.W. Fassbinder."

Te bekijken op Amazon Prime.

7. Groots duet

"In 1991 zongen Morrissey en Bowie samen 'Cosmic Dancer' van T. Rex in Los Angeles. Een unieke samenwerking. Al wordt snel duidelijk wie de grootste van de twee is."

8. Eerbetoon

"Greg Dulli van Afghan Whigs postte zijn cover van 'Modern Love' vijf jaar geleden op de dag na Bowie's overlijden. Luister ook naar het origineel, voor mij het beste popnummer ooit."