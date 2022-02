Vijf huwelijken (and counting): het turbulente liefdesleven van Pamela Anderson

Film Dakota Johnson speelt Madame Web in spin-off van ‘Spi­der-Man’

Dakota Johnson gaat waarschijnlijk de hoofdrol spelen in ‘Madame Web’, een spin-off van ‘Spider-Man’. Verschillende Amerikaanse entertainmentwebsites melden dat de actrice in gesprek is met Sony. Als Johnson de rol krijgt, is ze de eerste vrouwelijke hoofdrolspeler in Sony’s ‘Spider-Man’-franchise.

4 februari