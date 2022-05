Vijf extra getuigen in zaak tegen Harvey Weinstein

Showbizz Gevangenis­lei­ding tikt Harvey Weinstein op de vingers omwille van choco­laatjes

Harvey Weinstein (69) heeft een berisping gekregen van de leiding van de gevangenis waar hij verblijft: The Twin Towers Correctional Facility in Los Angeles. De voormalige filmproducent had via z'n advocaat z’n favoriete snoep in z'n cel binnengesmokkeld en da’s verboden. Volgens Variety werd hij in november betrapt terwijl hij de chocoladesnoepjes Milk Duds aan het verorberen was.

