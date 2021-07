Vierde slachtoffer dient klacht in tegen Marilyn Manson: “Ik denk niet dat ik me ooit nog 100% veilig zal voelen”

CelebritiesHet ziet er niet goed uit voor Marilyn Manson (52). Drie ex-vriendinnen van de zanger klaagden hem al aan voor onder meer verkrachting en seksueel misbruik en daar is nu nog een vierde, officiële aanklacht bijgekomen. Model Ashley Smithline (36), die in het verleden een relatie had met Manson, verklaarde eerder al dat ook zij een slachtoffer was geworden van de zanger, maar diende deze week pas echt een klacht in bij de politie.

Op dinsdag heeft de 36-jarige Ashley Smithline officieel een klacht ingediend tegen haar ex Marilyn Manson. Volgens het model heeft Brian Warner, de echte naam van de zanger, onder meer zijn initialen gegraveerd in haar dijbeen. Hiervoor gebruikte hij een mes met het embleem van een hakenkruis op. Smithline maakte het misbruik wel al bekend in februari in een post op haar Instagramaccount en in mei vertelde ze reeds over haar ervaringen met de zanger. “Ik heb een monster overleefd”, klonk het toen in het Amerikaanse magazine People.

Het model vertelt dat Manson haar voor het eerste contacteerde in de zomer van 2010. Toen vroeg hij haar om mee te spelen in een remake van ‘True Romance’. Enkele maanden later, in november, vroeg de zanger aan Smithline om bij hem in te trekken. Vanaf toen ging het echter al snel van kwaad naar erger. Ashley moest continu in zwarte lingerie rondlopen en dat voor de ogen van de andere bandleden.

Opgesloten en misbruikt

Uit de getuigenis van Ashley blijkt dat ze inderdaad de lakens met elkaar gedeeld hebben, maar dat Manson al snel gewelddadiger werd. Op een gegeven moment werd ze bijvoorbeeld wakker en merkte ze op dat haar polsen en enkels vastgebonden waren aan hun bed. Vervolgens zou de zanger haar aangerand hebben. Het 36-jarige model smeekte hem om te stoppen. Alleen had de zanger daar geen boodschap naar. “Zwijg gewoon” en “Wees stil” riep hij haar onder meer toe. Het ging er zelfs zo ruw aan toe dat Smithline verwondingen opliep aan zowel haar ribben als haar geslachtsdelen. “Hij bleef steeds het volgende herhalen: het is geen verkrachting als je verliefd bent.”

Het bleef bovendien niet bij seksueel misbruik. Ashley werd verschillende keren opgesloten door de zanger en daarnaast nam hij ook haar gsm in beslag. Smithline had verder ook geen contact meer met haar familie of vrienden en zegt dat Manson dreigde om haar te vermoorden als ze ooit zou proberen om te vertrekken. Uiteindelijk slaagde Smithline er in januari 2013 in om hun relatie te beëindigen, maar tot op vandaag kampt het model nog steeds met paniekaanvallen en andere mentale gezondheidsproblemen. “Ik denk niet dat ik mij ooit nog 100% veilig ga voelen.”

Ashley Smithline is wel niet het enige slachtoffer van de zanger. Volgens het Amerikaanse magazine People zijn er ondertussen al vijftien vrouwen die Manson beschuldigden van (seksueel) misbruik. Het gaat onder meer om twee ex-vriendinnen, Evan Rachel Wood en Esmé Bianco, en zijn ex-assistente Ashley Walters. Marilyn Manson blijft alle beschuldigingen voorlopig hardnekkig ontkennen.

LEES OOK: