Vierde en laatste vermeende slachtoffer van Kevin Spacey aan het woord in misbruikzaak: “Hij wreef met zijn gezicht tegen mijn kruis”

CelebritiesDe rechtszaak tegen ‘House of Cards’-acteur Kevin Spacey (63) is opnieuw hervat. Op maandag werd het vierde en laatste vermeende slachtoffer van de acteur opgeroepen. De man in kwestie zal net zoals de andere vermeende slachtoffers getuigen van achter een scherm. Het politie-interview was deze voormiddag dan weer al te horen in de rechtbank. “Ik zei ‘nee’ en duwde hem weg.”

Het vermeende slachtoffer leerde Kevin Spacey op de werkvloer. De man in kwestie droomde ervan om acteur te worden en deed op zijn beurt auditie voor een project waar ook de ‘House of Cards’-acteur aan gelinkt was. Het vermeende slachtoffer hoopte aanvankelijk zelfs dat Spacey zijn mentor kon worden. Toen hij op een dag een telefoontje kreeg van de acteur met de vraag om af te spreken op zijn appartement, ging hij dan ook op het aanbod in. De man weet nog goed hoe ze samen enkele restjes pizza gegeten hebben. Nadien rookten ze nog een joint. “Niet veel later wreef hij met zijn gezicht tegen mijn kruis.” Vervolgens begon de man naar eigen zeggen “behoorlijk zenuwachtig” te worden. Ook voelde de situatie volgens hem allesbehalve comfortabel aan. De man in kwestie herinnert zich ook nog dat hij kort nadien in slaap gevallen is. Toen hij een paar uur later wakker werd, was de rits van zijn broek los. Volgens de getuige was Spacey op dat moment “een seksuele handeling” aan het uitvoeren. Kort na het vermeende incident is de man vertrokken. Hij zou zelfs enkele traantjes gelaten hebben.

Professionele relatie

Vervolgens vertelt de man dat hij op een later tijdstip opnieuw contact opgenomen heeft met Spacey. Zo zou hij de acteur zowel een e-mail als een brief geschreven hebben. Toen hij niet veel later op café zat, kreeg hij een telefoontje van Kevin met de vraag om opnieuw af te spreken. Het vermeende slachtoffer ging op het verzoek in. “Ik voelde mij speciaal, maar wel op een rare manier”, klinkt het verder nog. De man geeft ook eerlijk toe dat hij lichtjes onder de indruk was van de acteur. Ook ging hij er niet vanuit dat de acteur slechte bedoelingen had. Het vierde en laatste vermeende slachtoffer van de acteur geeft wel eerlijk toe dat vrienden hem wel al verteld hadden dat Spacey een voorkeur had voor “jonge hetero mannen”. Al wist hij naar eigen zeggen niet dat de Amerikaan bekend stond als “een roofdier”. Zelf maakte hij zich geen zorgen. In zijn brief zou hij naar eigen zeggen ook duidelijk gemaakt hebben dat hij uitsluitend op zoek was naar een professionele relatie.

KIJK. Proces tegen acteur Kevin Spacey over zedenfeiten van start.

In zijn politie-interview vertelt de man ook nog wat meer over wat er precies gebeurd is op het appartement van de acteur. Naar eigen zeggen wilde hij het voornamelijk over zijn professionele carrière hebben. Al had het vermeende slachtoffer blijkbaar wel snel door dat Spacey zelf andere plannen had. Vervolgens herhaalt de man in kwestie dat de ‘House of Cards’-acteur zijn hoofd in zijn kruis gedrukt heeft Ook geeft hij toe dat ze samen enkele blikjes bier gedronken hebben. Verder herhaalt hij nogmaals dat hij er ook een joint gerookt heeft. Het vermeende slachtoffer beschrijft op zijn beurt dat de situatie stilaan “wazig” begon aan te voelen. “Ik was in de war”, klinkt het verder nog in de video. Op een gegeven moment kreeg het vermeende slachtoffer nog de vraag waarom hij niet gewoon vertrokken is. “Ik wilde zo”n machtig persoon niet irriteren”, geeft het vermeende slachtoffer van de acteur vervolgens toe. “Ik dacht dat dit normaal was in de theaterwereld.”

Orale seks

De man in kwestie haalt in zijn politie-interview ook nog het vermeende misbruik aan. Het vermeende slachtoffer geeft aan dat hij op de zetel van de acteur lag. “Het eerste was ik mij herinner, is dat dat Spacey mij oraal aan het bevredigen was.” Hij vervolgt: “Ik zei ‘nee’ en duwde hem weg.” Vervolgens zou de acteur ook gestopt zijn met hem oraal te bevredigen. “Ik was echt in shock.” Niet veel later zou Spacey hem gevraagd hebben om te vertrekken. Volgens de acteur stond hij op het punt om bezoek te ontvangen. Ook heeft de Amerikaanse acteur hem gevraagd om met niemand te praten over wat er zich tussen hen afgespeeld had.

LEES OOK:

