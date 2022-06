Videobeelden tonen hoe Kim Kardashian iconische jurk van Marilyn Monroe beschadigde

Afgelopen dinsdag werden er op Instagram enkele nieuwe beelden gedeeld van de iconische jurk van Marilyn Monroe. “Kijk naar de schade die KK aangericht heeft. De jurk is op verschillende plaatsen gescheurd”, klinkt het bij de video. Darrell Rooney, de maker van het filmpje, deelde daarnaast ook nog enkele foto’s van de jurk waarop duidelijk te zien is dat de jurk beschadigd is. “Een schande”, staat er verder nog te lezen.

Volgens het Believe it Or Not! Museum, waar de jurk momenteel te bezichtigen is, is de realityster niet verantwoordelijk voor de schade. “Dit was geen gemakkelijke beslissing, maar Kim Kardashian heeft alleen maar respect getoond voor dit historische kledingstuk”, aldus het museum. “Ze heeft alle richtlijnen gevolgd en ze heeft de jurk ook maar heel even op de rode loper gedragen. Daarnaast werden er ook geen aanpassingen gemaakt.”