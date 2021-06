Video van Britney uit 2018 gaat viraal na explosieve getuigenis: “Ik heb koorts en ik denk dat ik ga flauwvallen”

Spears getuigde woensdag voor het eerst zelf publiekelijk in de rechtszaak rond haar voogdijschap. Sinds een inzinking in 2008 heeft haar vader Jamie (68) de controle over haar financiële en persoonlijke leven. Dat die invloed ver ging, staafde de popster door op te biechten dat het haar verboden wordt om opnieuw moeder te worden en dat ze keihard moet werken. “Mijn geliefde lijf heeft de afgelopen fucking 13 jaar hard gewerkt voor mijn vader. Ik heb geprobeerd om zo flink en zo mooi mogelijk te zijn. Zo perfect mogelijk. Maar hij laat me zo hard zwoegen”, vertelde ze onder andere.

De beweringen van de popster worden ondersteund door een video die sinds vandaag viraal gaat op sociale media. Daarin vertelt ze tijdens een optreden in 2018 aan het publiek dat ze een ‘102 fever’ heeft — wat neerkomt op zo’n 38,8°C koorts. “Ik ga flauwvallen denk ik”, stamelt ze ook nog. Een jaar later had ze achter gesloten deuren getuigd over dat moment. Dat bleek uit rechtbankdocumenten die de ‘New York Times’ kon inkijken. “Eén van de engste momenten uit m’n leven was toen ik doodziek moest optreden”, vertelde ze toen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Sinds de emotionele getuigenis van Spears in de rechtbank groeit de steun voor de popster massaal. De video wordt dan ook massaal gedeeld. “Ik denk dat een verontschuldiging op z’n plaats is”, schrijft een fan bijvoorbeeld. “We waren zo geobsedeerd door Britney als performer dat we vergaten hoe Britney als mens haar best deed om de dag door te komen. Voor m’n neus zei ze dat ze zou flauwvallen, maar ik hechtte er geen belang aan. Ik dacht alleen: ‘Wow, ze doet veel moeite om haar fans te plezieren.’ Nu pas besef ik dat ze gewoon gedwongen werd om in zulke omstandigheden op te treden.”

Alle details over de getuigenis van Britney in de rechtbank kan je hier lezen.

Lees ook: