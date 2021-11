Video van Adele die concert wél meteen kon stilleggen gaat viraal: “Stuur dit naar Travis Scott, hij kan er nog iets van leren”

In de weer opgedoken clip van Adele begint ze aan haar hit ‘Rolling In The Deep’, maar stond ze al snel met zingen wanneer ze iets opmerkt in het publiek. Ze stuurt onmiddellijk medici in de menigte in om te helpen: “Stop, stop, stop. Iemand is flauwgevallen. Excuseer me, daar in het midden, kan iemand hem gaan helpen? Bedankt!” Waarop een team medisich personeel naar de man toesnelt om hem uit het publiek te halen. De video is miljoenen keren bekeken en onder de beelden stonden opmerkingen als: “Kan iemand dit naar Travis sturen? Hij heeft nog heel wat te leren van Adele!”