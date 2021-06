Victoria’s Secret slaat nieuwe weg in met ‘echte vrouwen’ zoals Priyanka Chopra: “Voor inspiratie en positiviteit”

Celebrities Na de catastrofe van dit jaar: “Britse productie­team wil met Jessie J naar het Songfesti­val”

13 juni Zien we Jessie J (33) volgend jaar terug op het Eurovisiesongfestival? De kans zit er alvast in, want volgens een bron werd de Britse zangeres door de organisatie gecontacteerd met de vraag of ze een deelname aan het Songfestival ziet zitten.