Victoria’s Secret-model Elsa Hosk geeft bijzondere naam aan haar pasgeboren dochtertje

Celebrities Deze 2 ‘Bridgerton’-ac­teurs waren in het verleden al eens te zien in de ‘Harry Pot­ter’-sa­ga

10 februari Heb jij zowel naar de ‘Harry Potter’-films als naar ‘Bridgerton’ gekeken? Dan is je - als je een goed geheugen hebt tenminste - misschien wel iets opgevallen. Regé-Jean Page en Freddie Stroma, die samen in de Netflixserie spelen, waren in het verleden ook al eens te zien in de magische saga.