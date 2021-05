Victoria Beckham: “Spice Girls inspireerden Beyoncé”

In de podcast ‘Breaking Beauty’ verklaarde Beckham woensdag dat Beyoncé haar zelf had verteld dat de Spice Girls haar geïnspireerd hadden. “Een paar jaar geleden sprak ik met Beyoncé en ze zei: ‘De Spice Girls hebben me geïnspireerd om te doen wat ik nu doe. Dankzij hen ben ik trots dat ik een meisje ben.’ Wanneer iemand die zo iconisch en sterk is zoiets zegt, is dat erg bijzonder”, aldus Victoria.

In de podcast vertelde de zangeres ook dat niet alleen de Amerikaanse superster geïnspireerd werd door de band, maar dat ook tal van andere jonge meisjes naar hen opkeken. Dat ligt volgens haar aan het feit dat de Spice Girls zich allemaal goed voelden in hun lichaam. Het maakte hen niet uit wat iemand over hen dacht. “Ik vind niet dat iemand zich zou moeten aanpassen naar de mening of smaak van iemand anders. Stel je voor dat we allemaal op elkaar zouden lijken, dat zou toch raar zijn. We zouden juist moeten vieren dat we van elkaar verschillen”, aldus Victoria.

De Spice Girls gingen in 1994 van start, toen Beyoncé dertien was en zelf al meezong in Destiny’s Child. Het motto van de Britse meidengroep - ‘Girl Power’ - sprak tal van jonge meisjes enorm hard aan. In 2000 ging de band uit elkaar, maar ze maakten verschillende keren een comeback. In 2008 gingen ze nog op tournee, tijdens de slotceremonie van de Olympische Spelen in Londen in 2012 volgde nog een eenmalig optreden. Twee jaar geleden kwam de band opnieuw samen voor een nieuwe tournee. Victoria Beckham ging toen niet mee omdat ze zich op andere dingen wilde focussen. “Ik heb er lang over nagedacht of ik mee zou gaan of niet, maar alles lijkt zo anders nu. In plaats van op het podium te staan, concentreer ik me nu liever op mijn gezin en mijn bedrijf”, aldus Victoria.

Lees ook