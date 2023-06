Victoria Beckham & schoondochter Nicola begraven de strijdbijl: “Tijdens het huwelijk van haar zoon mocht ze niet aan de eretafel”

INTERVIEW. Herman Brussel­mans, 40 centimeter later: “Ik heb mijn haar gedoneerd aan Think Pink”

“Doe het maar af!” Met die beslissing heeft Herman Brusselmans (65) zich na 37 jaar laten kortwieken. Daarna is zijn lange haar gedoneerd aan de organisatie Think Pink. Zijn kapster Christine: “Het was een heel toffe avond, gewoon op zijn koer in Gent. Zijn vriendin Lena knipte de staart af, ik heb het dan in model gebracht.”