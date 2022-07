Victoria Beckham amuseert zich in karaokebar met klassieker van Spice Girls

Celebrities Ed Sheeran over zijn bezoekje aan The Jane: "Plots veranderde het in een soort van rave”

Op vrijdagavond stond Ed Sheeran (31) voor een uitverkocht Koning Boudewijnstadion in Brussel, maar de avond voordien zette de Britse zanger nog de bloemetjes buiten in Antwerpen. Sheeran bouwde namelijk een feestje in The Jane. Op sociale media blikt de zanger nu terug op deze bewogen avond.

23 juli