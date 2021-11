Verslavingen, inzinkingen en huilbuien: de schaduwzijde van de succesvolle boyband Five

Celebrities Kanye West vertelt hoe hij door politie onder schot werd gehouden in Wijnegem: “Dacht dat dit het einde was”

Toen Kanye West (44) in september op bezoek was in Wijnegem om er een nieuw stulpje te kopen, kwam hij op een onaangename manier in aanraking met onze politiediensten. In de podcast ‘Drink Champs’ vertelt de Amerikaanse rapper dat een agent hem op een bepaald moment onder schot hield tijdens een wandeling. West kon tijdens het interview voor de podcast al lachen met het voorval, maar was destijds toch erg geschrokken. “Toen de agent zijn geweer bovenhaalde, dacht ik ‘well, I guess this is it’.”

