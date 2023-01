Verschillende sterren besmet met corona na Golden Globes: “Bijzonder teleurgesteld”

Celebrities Vader van Robert Downey Jr. was de oorzaak van zijn jarenlange drugsver­sla­ving: “Het was zijn manier om te tonen dat hij mij graag zag”

“Elke dag keek ik in de krant en was ik bang dat ik zijn overlijdensbericht ging lezen.” Dankzij zijn rol als ‘Iron Man’ groeide Robert Downey Jr. (57) uit tot een succesvolle acteur, maar jaren geleden zag zijn leven er minder rooskleurig uit. Hij raakte verslaafd aan drank en drugs, was een tijdlang dealer en moest zelfs de gevangenis in. De oorzaak van zijn miserie (of toch gedeeltelijk?) Zijn eigen vader, de in 2021 overleden filmregisseur Robert Downey Sr. Hun ingewikkelde relatie werd inmiddels in beeld gebracht in de docu ‘Sr.’. “Toen ik zes jaar oud was, gaf hij mij mijn eerste joint.”

