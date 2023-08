Verrassing van formaat: Ed Sheeran draait dagje mee als medewerker in LEGO-winkel

De komst van Ed Sheeran zorgde voor extreme drukte in de speelgoedwinkel in Minneapolis. Veel fans kwamen kijken naar de artiest die, gehuld in een blauw shirt en gele schort, een dagje meedraaide in de LEGO-winkel. De mensen die afzakten naar de winkel werden dan ook getrakteerd op een optreden van Sheeran. De zanger bracht onder meer zijn toepasselijke wereldhit ‘Lego House’. “Het was een superleuke ervaring”, besloot hij na afloop.