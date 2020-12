Verrassende lockdowntip van Helena Bonham Carter: “Koop een vibrator!”

Het geheim van een stressvrije lockdown is zo klaar als een klontje volgens actrice Helena Bonham Carter. Ze geeft alle vrouwen het advies om te investeren in een vibrator, voor in het geval dat we ook in 2021 geplaagd zullen blijven door lockdowns. In een gloednieuwe reclamespot van datingapp Bumble wil de ‘The Crown’-actrice vrouwen aanmoedigen om de social distancing-regels te respecteren - zelfs wanneer de nood hoog is. Vrouwen zijn perfect in staat om hun behoeftes zelfstandig te bevredigen, aldus Bonham Carter.

“Koop een vibrator en een aantal zware dekens om mee te knuffelen”, vertelt de actrice. “En ook: doe niks. Wanneer de wereld rondom je gek lijkt te worden en de shock groot is, onderneem je best niets. Vergeet vooruitgang. Mik op een tas thee in de namiddag. Dat is al ambitieus genoeg.” In de reclamespot erkent Bonham Carter dat 2020 niet evident was voor single vrouwen, zeker niet op het vlak van dating. “Vrouwen geven zichzelf vaak de schuld”, vervolgt ze. “Maar het is voor iedereen een onmogelijk jaar geweest. Desondanks zijn er creatieve oplossingen te bedenken in deze moeilijke tijden en blijft het mogelijk om nieuwe mensen online te leren kennen.”

Verloren tijd

De actrice doet vervolgens haar boekje open over de ervaring van haar omgeving met het datinggebeuren in 2020. “Ik heb single vrienden en ik denk dat het afgelopen jaar extreem zwaar voor hen was”, geeft ze toe. Datingapp Bumble verrichte onderzoek en ondervond dat vele singles het gevoel hebben dat ze een jaar kwijt speelden als gevolg van de pandemie. Bovendien lijkt het alsof deze verloren tijd nooit meer ingehaald kan worden. “Wat natuurlijk neurotische nonsens is”, verduidelijkt Bonham Carter. “Maar tegelijk volkomen begrijpbaar.”

Zelf hoeft Bonham Carter voorlopig haar eigen datingadvies niet op te volgen. In 2014 scheidde ze nog van regisseur Tim Burton, met wie ze dertien jaar lang lief en leed deelde. Twee jaar geleden vond ze opnieuw liefde in de armen van de 22 jaar jongere Noorse schrijver Rye Dag Holmboe. “Hij is magisch. Dat is al wat ik over hem kwijt wil”, zei de actrice in een zeldzame openhartige bui over haar liefdesleven in een interview met ‘The Guardian’. “Ik leerde hem kennen op een huwelijksfeest. Het was een bijzonder toevallige ontmoeting. Allebei hadden we op het laatste nippertje bijna afgezegd voor het feest.” Een smoorverliefde Bonham Carter omschrijft hun ontmoeting dan ook als “een heel gelukkig ongelukje”.

