Verplichte vaccinatie én een mondmasker voor aanwezigen van het Met Gala

“Iedereen die het Met Gala op 13 september wil bijwonen, moet aantonen dat ze volledig gevaccineerd zijn. Daarnaast zal binnen iedereen een mondmasker moet dragen, met uitzondering wanneer ze iets aan het eten of drinken zijn. Indien nodig zullen deze maatregelen aangepast worden”, klinkt het in het statement. De mededeling van het Met Gala komt er nadat er in de staat New York bekendgemaakt werd dat een vaccinatie verplicht is voor wie naar onder meer restaurants of fitnesscentra wil. Naast het Met Gala moet ook New York Fashion week aan dezelfde voorwaarden voldoen.

Frisse gezichten

Het thema voor dit jaar is ‘In America: A Lexicon of Fashion’ en vermoedelijk zullen de organisatoren - ondanks de nieuwe maatregelen - alles uit de kast halen. Het Met Gala is jaarlijks namelijk één van de grootste evenementen in New York City. Door de gevolgen van de coronapandemie kon het evenement in 2020 niet doorgaan. Vervolgens zou het event in mei georganiseerd worden, maar ook toen gooide corona roet in het eten.