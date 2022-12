Veroordeelde komiek Bill Cosby (85) wil weer op tournee

Celebrities Kit Harington vindt het moeilijk om eerste seizoenen ‘Game of Thrones’ terug te zien: “Erg pijnlijk”

Kit Harington (35) was acht seizoenen lang te zien in ‘Game of Thrones’. Hij was amper 24 toen hij eraan begon, en dat is moeilijk om terug te zien. Dat vertelde Harington op een conventie voor fans van de reeks.

