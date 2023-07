Vermeend slachtoffer van Kevin Spacey: “Hij gedroeg zich als een agressief roofdier”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK. Kevin Spacey aan Britse rechtbank voor tweede week proces

Het proces tegen Kevin Spacey ging vorige week al van start, maar het duurde tot maandag voor een van de vermeende slachtoffers plaatsnam in het getuigenbankje. Dat deed de man volledig anoniem, vanachter een gordijn “zodat hij zich beter kon concentreren op het bewijs, zonder afleiding van wat intimiderend kon zijn”. Alleen de rechter, de jury en advocaten mochten de getuige zien, Spacey en de aanwezige pers niet. Het stelde het vermeende slachtoffer in staat z’n verhaal te doen zonder de acteur in de ogen te moeten kijken, iets wat erg moeilijk was geworden sinds het vermeende misbruik. “Films of series met Spacey in de hoofdrol laat ik links liggen”, klonk het. “Ik kan die man niet meer zien. Meer nog: ik word misselijk als ik hem zie.”

Geen geheim

Het vermeende slachtoffer, dat benadrukte dat er nooit een seksuele relatie met wederzijdse toestemming is geweest, schetste een vernietigend beeld van de Hollywood-ster. “Enkele weken nadat we elkaar ontmoetten, begon het misbruik. Hij greep me in mijn intieme delen en heeft me meerdere malen aangeraakt”, aldus de man. “In de auto, in de lift en overal waar we alleen waren. Hij probeerde me altijd te betasten. En ik voelde me er heel ongemakkelijk door. Tijdens het rijden kneep hij me zo hard in m’n edele delen dat ik me aan de kant van de weg moest zetten.”

In totaal beschuldigt de getuige Spacey van zeven misdrijven: drie gevallen van aanranding, drie gevallen van ongepast gedrag en een geval van seksuele activiteiten met iemand die daar niet mee heeft ingestemd. De vermeende feiten vonden plaats toen de acteur artistiek directeur was van The Old Vic Theatre in Londen, tussen 2001 en 2013. “Spacey worstelde met z’n geaardheid en hierdoor werd hij een agressief roofdier”, klonk het. “Je kan hem het best omschrijven als een glad, sluw en moeilijk persoon. Het was algemeen geweten dat hij geen goede bedoelingen had.” Anno 2023 heeft de getuige het nog steeds lastig met de verwerking. “Ik schaam me, ook vandaag. Elke nacht lig ik urenlang wakker. Het is niet iets waarvan ik ooit zal zeggen dat ik het heb overwonnen.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Zo kwam Kevin Spacey maandagochtend aan in de rechtbank. © AP

Niet veel later kregen we nog een opvallende onthulling te horen. Het vermeende slachtoffer beweerde dat de inmiddels 63-jarige acteur ook vaak naakt in zijn appartement rondliep. “Eerlijk gezegd: dat was niet iets wat ik per se wou zien.” De man in kwestie vertelde ook nog dat hij het vreselijk vond om Spacey op te halen. Het ‘House of Cards’-gezicht zou hem op deze momenten namelijk meer dan eens op een ongepaste manier aangeraakt hebben. “Ik noemde hem een rare kerel en maakte hem duidelijk dat ik hem niet wilde aanraken.” Volgens de man lachte de acteur hem uit wanneer hij tegen hem inging. “Hij schaamde zich totaal niet.” Hij vervolgde: “Ik vond het echt onaangenaam om in zijn buurt te vertoeven.”

Wat zegt Spacey zelf?

Verder haalde het vermeende slachtoffer van de Amerikaanse acteur enkele specifieke voorbeelden aan die op hun beurt duidelijk zouden moeten maken dat de acteur op regelmatige basis over de schreef ging. “Na afloop van een evenement leek hij plots volledig van de kaart. Als gevolg moest ik hem de trap opdragen. Zelfs dan probeerde hij nog om mij bij mijn kruis te grijpen.”

De anonieme getuige is slechts één van de vier mannen die Spacey in Londen hebben aangeklaagd voor zedenmisdrijven. Ook de drie andere vermeende slachtoffers komen nog aan het woord tijdens het proces, dat naar schatting vier weken in beslag zal nemen. In de VS werd de acteur eveneens aangeklaagd wegens vermeend misbruik, maar die rechtszaak kende een positieve afloop voor de tweevoudige Oscar-winnaar wegens een gebrek aan bewijsmateriaal.

Desalniettemin hadden de beschuldigingen grote gevolgen voor Spacey, die hierdoor in 2017 ontslagen werd uit de populaire Netflix-reeks ‘House of Cards’. Nieuwe rollen bleven sindsdien achterwege. De acteur zelf is z’n onschuld altijd blijven volhouden. “Ik ben ervan overtuigd dat ik vrijgesproken word”, verklaarde hij recent aan het Duitse weekblad ‘Die Zeit’. “Als dat gebeurt, zijn er sowieso mensen die me willen inhuren voor nieuwe rollen. Een comeback is dus een kwestie van tijd.”

LEES OOK:

KIJK. Proces tegen acteur Kevin Spacey over zedenfeiten van start.