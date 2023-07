Vermeend slachtoffer van Kevin Spacey aan het woord in rechtszaak tegen de acteur: “Hij gedroeg zich als een agressief roofdier”

CelebritiesDe rechtszaak tegen Kevin Spacey (63) is officieel hervat. Later vandaag zal één van de vermeende slachtoffers van de acteur zijn verhaal doen. Ondertussen werd er voornamelijk bewijsmateriaal in videovorm getoond. Opvallend: de getuige zit straks achter een gordijn, zodat hij zich “beter kan concentreren op het bewijs, zonder afleiding door hetgeen wat vrij intimiderend kan zijn”.

KIJK. Kevin Spacey aan Britse rechtbank voor tweede week proces.

Alleen de rechter, de jury en advocaten kunnen de getuige zien. De man in kwestie hoeft Kevin Spacey, die vandaag ook aanwezig is in de rechtbank in Londen, dus niet in de ogen te kijken. Maar voor het vermeende slachtoffer zelf het woord neemt, wordt er eerst bewijsmateriaal in videovorm afgespeeld. In de video vertelt de man dat Spacey het aantrekkelijk vond wanneer hij boos werd. “Ik zei hem dat ik gedegouteerd was door wat hij met mij gedaan had. Ik heb hem ook gewaarschuwd: ‘Als je dit nog één keer doet, dan sla ik je buiten westen’.” Vervolgens noemt de man de 63-jarige acteur nog “een bijzonder moeilijk persoonlijk om mee om te gaan.”

Geen geheim

Spacey, die destijds een relatie had met een bekende actrice, zou de man ook verteld hebben dat hij niet zeker wist of hij hetero- of homoseksueel was. Volgens het vermeende slachtoffer kwam het ‘House of Cards’-gezicht ook meer dan eens verward over. Volgens het slachtoffer heeft Spacey hem op verschillende momenten “op een ongepaste manier aangeraakt”. Wanneer hij er iets van zei, hield het vermeende misbruik voor heel eventjes op. Al duurde het nooit lang vooraleer de acteur opnieuw de fout zou ingaan. Het vermeende slachtoffer beweert verder ook nog dat Kevins ongepaste gedrag niet meteen een geheim was. “Het was algemeen geweten dat hij geen goede bedoelingen had”, klinkt het verder nog Ook anno 2023 heeft het vermeende slachtoffer het bovendien nog steeds moeilijk met het vermeende misbruik. “Ik kan niet kijken naar films waarin hij ook te zien is. Ik kan hem niet uitstaan. Het maakt mij echt ziek”, klinkt het in de op voorhand opgenomen video.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Zo kwam Kevin Spacey maandagochtend aan in de rechtbank. © AP

Niet veel later krijgen we nog een opvallende onthulling te horen. Het vermeende slachtoffer beweert dat de inmiddels 63-jarige acteur ook vaak naakt in zijn appartement rondliep. “Eerlijk gezegd: dat was niet iets wat ik per se wou zien.” De man in kwestie vertelt in de op voorhand opgenomen video ook nog dat hij het vreselijk vond om Spacey op te halen. Het ‘House of Cards’-gezicht zou hem op deze momenten namelijk meer dan eens op een ongepaste manier aangeraakt hebben. “Ik noemde hem een rare kerel en maakte hem duidelijk dat ik hem niet wilde aanraken.” Volgens de man lachte de acteur hem uit wanneer hij tegen hem inging. “Hij schaamde zich totaal niet.” Hij vervolgt: “Ik vond het echt onaangenaam om in zijn buurt te vertoeven.”

Agressief roofdier

In de video vertelt de man ook nog dat Kevin Spacey hem op regelmatige basis probeerde te omhelzen. “Hij deed alsof hij lief en vriendelijk was, maar zijn twijfels omtrent zijn seksualiteit zorgden ervoor dat hij een agressief roofdier werd.” Ook haalt het vermeende slachtoffer van de Amerikaanse acteur nog enkele specifieke voorbeelden aan die op hun beurt duidelijk zouden moeten maken dat Spacey op regelmatige basis over de schreef ging. “Na afloop van een evenement leek hij plots volledig van de kaart. Als gevolg moest ik hem de trap opdragen. Zelfs dan probeerde hij nog om mij bij mijn kruis te grijpen.”

De 63-jarige acteur wordt beschuldigd van diverse zedenmisdrijven. De incidenten zouden hebben plaatsgevonden tussen 2001 en 2013 met vier verschillende mannen. Spacey ontkent de beschuldigingen en zegt onschuldig te zijn. De acteur kreeg grote bekendheid met rollen in onder meer ‘The Usual Suspects’, ‘American Beauty’ en in de Netflix-serie ‘House of Cards’. De acteur wordt door meerdere Amerikaanse mannen ook beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag en moest de serie daarom verlaten.

