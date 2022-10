Vermeend slachtoffer Kevin Spacey getuigt voor het eerst: “Ik voelde zijn volledige gewicht op mijn borst drukken”

Rapp zegt op 14-jarige leeftijd te zijn misbruikt door Spacey, die toen 26 jaar oud was. De acteur zou hem hebben meegenomen naar zijn appartement en hem op zijn bed hebben gegooid. “Het was heel plotseling”, zei Rapp in zijn getuigenis. “Ik was in de war. Ik voelde zijn volledige gewicht drukken op mijn borst. Mijn armen zaten vast.” Het lukte hem uiteindelijk om naar de badkamer te vluchten en later de woning te verlaten. “Ik weet niet wat ik deed om hem aan te sporen bovenop me te klimmen en zijn kruis tegen me aan te drukken”, zei Rapp.