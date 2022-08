Verloofde van R. Kelly beweert dat ze zwanger is: “Hij is verdrietig omdat hij niet bij ons kan zijn”

Savage beschrijft in haar nieuwe boek ‘Love and Joy of Robert’ dat ze haar zwangerschap ontdekte nadat R. Kelly haar een verlovingsring stuurde. “Maanden later kreeg ik last van ochtendmisselijkheid, ik wist niet wat er aan de hand was met mijn lichaam. Eerst dacht ik dat ik COVID-19 opliep, maar toen bleek dat ik in verwachting was”, leest de passage. “Het was een gelukkige dag, maar mijn leven is niet compleet. Ik ben God dankbaar voor het meest kostbare geschenk. R. Kelly is enorm enthousiast, maar hij voelt zich verdrietig omdat hij niet bij ons kan zijn.”