Verloofde Brooklyn Beckham laat ketting maken uit wijsheidstanden

Celebrities Jessica Alba legt uit waarom ze stopte met acteren op haar hoogtepunt: “Toen ik kinderen kreeg, veranderde alles”

25 maart Jessica Alba (39) was vroeger één van de groten in Hollywood, maar vandaag is het bijna tien jaar geleden dat ze nog eens in een blockbuster te zien was. “Ik haalde er niet meer zoveel voldoening uit als in het begin.”