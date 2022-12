Verkrachtingszaak tegen ‘That ‘70s Show’-acteur Danny Masterson nietig verklaard

Celebrities Terwijl haar ex terecht­staat voor schietinci­dent: Meghan Thee Stallion viert dat ze eerste zwarte vrouw is op cover van ‘Forbes’

Rapper Megan Thee Stallion (27) schrijft geschiedenis: ze is de eerste zwarte vrouw ooit die op de cover staat van ‘Forbes 30 Under 30'. Dat is een lijst van mensen onder de 30 jaar, die jaarlijks wordt opgesteld door het magazine ‘Forbes’. Maar dat was niet haar enige reden voor feestgejoel. Zo staat deze week ook haar ex Tory Lanez terecht, nadat hij Megan in 2020 neerschoot.

