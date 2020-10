Verkrachtingszaak Gérard Depardieu wordt mogelijk heropend

De zaak werd vorig jaar juni geseponeerd omdat er onvoldoende bewijs was gevonden. De actrice die de 71-jarige acteur had beschuldigd van verkrachting diende daarom opnieuw een klacht in, waarna het onderzoek nu zou zijn heropend.



De actrice beweert in 2018, op 22-jarige leeftijd, te zijn verkracht en misbruikt door de Franse acteur. Volgens de actrice had Depardieu, die een vriend van de familie was, haar in augustus 2018 twee keer seksueel misbruikt in zijn woning terwijl ze aan het repeteren waren voor een rol. De vrouw diende daarom een klacht in tegen de acteur. Depardieu ontkent de beschuldigingen.