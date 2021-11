Verklapte Caitlyn Jenner per ongeluk dat er nóg een kleinkind onderweg is?

“Ik vertelde alle kinderen dat ik voor 30 kleinkinderen ga. Dat is een mooie rond getal. We hebben er twee op komst en dat is nummer 19 en 20", vertelde Caitlyn in de Britse ochtendshow. De 72-jarige Jenner heeft in totaal 18 kleinkinderen. Dochter Kylie Jenner werd begin 2018 moeder van dochter Stormi en maakte in september bekend in verwachting te zijn van haar tweede. Maar van een zwangerschap bij kinderen Kendall, Brody, Casey, Brandon en Burt en stiefkinderen Kim, Kourtney, Khloe en Rob is niets bekend.