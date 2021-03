Verhuisd naar Zwitserland, stem verloren en groot schandaal na overspel: wat is er gebeurd met Shania Twain?

Celebrities Afgezon­derd in kasteel met 12 katten en 115 miljoen euro: zo gaat het 20 jaar na ‘Only Time’ met Enya

30 december Je hoort haar muziek zelden tot nooit bij ons op de radio, ze ging nog nooit op tournee en ook interviews laat ze aan zich voorbijgaan. Toch heeft Enya Brennan (59) meer platen verkocht dan One Direction, woont ze in een kasteel naast Bono van U2 en doet ze het als rijkste vrouw van Ierland met zo’n 115 miljoen euro nog altijd beter dan Adele. Dit jaar bestond haar bekendste hit ‘Only Time’ 20 jaar, maar van een groot feest was geen sprake. “We zien haar niet meer, ze leeft als een kluizenaar”, zegt haar oom Noel in Britse media. Een portret van de raadselachtige Enya, wiens isolement begon na een traumatiserend incident in 1996.