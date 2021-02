Veel champagne en cocktails zorgen elk jaar voor hilarische én gênante momenten tijdens de Golden Globes

CelebritiesGeef acteurs wat te drinken en wat complimenten en je hebt de meest losse lippen die er zijn. En hoewel de 78e jaarlijkse Globes-ceremonie deze avond virtueel zal zijn, met Amy Poehler in Beverly Hills en haar co-host Tina Fey in Manhattan, is dat geen garantie dat er minder gedronken zal worden.

The Globes zijn een waar feest en brengen de grootste namen uit de film- en tv wereld samen. In plaats van stoelen in theaterstijl verzamelen de sterren, in niet coronatijden, zich aan grote ronde tafels, waar ze een diner en cocktails krijgen. En veel champagne... Moët & Chandon is al 30 jaar de officiële champagne van de Globes en serveert zelfs kleine flesjes - uitgerust met een speciale drinktrechter - op de rode loper. In een normaal jaar worden er op de Globes 7.500 glazen champagne gedronken. En van al die bubbels gaan de tongen los. “Het beste aan de lange, lange, lange show waren waarschijnlijk de gratis drankjes”, zei Sandra Bullock na de ceremonie van 2009.

Volledig scherm Tina Fey en Amy Poehler zullen ook dit jaar de Golden Globes presenteren . © John Shearer/Invision/AP

Dit jaar is Moët & Chandon een samenwerking aangegaan met Cocktail Courier. Zij hebben de Globes-sterren een speciaal cocktailpakket bezorgd zodat ze thuis het champagne cocktaildrankje ‘The Moët Golden Fizz’ zelf kunnen maken. Het pakket is voor zes personen en bestaat uit een fles Moët Imperial Brut, speciale glazen, gember, kurkuma-thee, honingsiroop, citroensap en kardemom.

De geschiedenis van de overvloedige alcohol bij de Golden Globes gaat terug tot de vroegste edities, aangezien de show vaak werd gehouden in beroemde nachtclubs zoals Ciro’s en de Cocoanut Grove.

Frank Sinatra, Dean Martin en Sammy Davis Jr.

In 1958, het eerste jaar dat de prijzen op televisie werden uitgezonden, sprongen Rat Packers Frank Sinatra, Dean Martin en Sammy Davis Jr., met whisky en een sigaret in de hand, spontaan het podium op om de onderscheidingen zelf uit te reiken.

Matt Damon en Ben Affleck

Matt Damon en Ben Affleck waren opkomende sterren toen ze in 1998 het beste scenario wonnen, maar dat weerhield hen er niet van om achter de schermen met een dronken Elizabeth Hurley te flirten.

Jack Nicholson

Een wankele Jack Nicholson, die in 2003 een Globe mee naar huis nam voor ‘About Schmidt’, gaf toe een valium te hebben genomen tijdens zijn onsamenhangende toespraak. Hij vertelde er wel niet bij hoeveel champagne hij toen had gedronken.

Quentin Tarantino

Het is duidelijk dat Quentin Tarantino in 2013 niet was voorbereid toen de camera op hem gericht werd bij het bekend maken van de beste regisseur. Toen hij Ben Affleck zijn naam hoorde, spuugde hij de champagne uit zijn mond.

Emma Thompson

“Dit rood? Het is mijn bloed”, zei Emma Thompson - op het podium voor de prijs voor het beste scenario in 2014 - terwijl ze haar Louboutins in haar ene hand en een martini in de andere vasthield. Toen ze geen hand meer vrij had om de envelop te openen, moest ze de schoenen over haar schouder gooien.

