Vanessa Hudgens en Cole Tucker zijn verloofd

Volgens ‘TMZ' heeft Cole in november 2022 een huwelijksaanzoek gedaan, tijdens de romantische reis van het paar naar Parijs. Vanessa Hudgens is sinds 2020 samen met de acht jaar jongere honkballer. Sindsdien zijn de twee onafscheidelijk en dat is duidelijk te zien. Zo deelde de Amerikaanse actrice deelde vorige week nog een liefdevolle foto van haar en Tucker op Instagram. “I'll stop the world and melt with you”, klonk het bij Hudgens. En ook Tucker deelde in het verleden al meerdere schattige foto’s met zijn verloofde.

Hudgens en Tucker hebben elkaar voor het eerst ontmoet tijdens een meditatiesessie op Zoom. “Het was heel random, maar hij is gewoon perfect voor mij”, vertelde de Amerikaanse actrice daarover. Hudgens zette destijds zelf de eerste stap. “Als ik iets of iemand wil, ga ik achter ze aan”, klonk het vastberaden. “Ik stuurde hem een bericht en zei: “Hey, het was leuk je te ontmoeten.” Ik vind het helemaal niet erg om de eerste stap te zetten.”

Voor haar relatie met Tucker, vormde Hudgens bijna negen jaar lang een koppel met ‘Elvis’-ster Austin Butler. In januari 2020 gingen ze uit elkaar, omdat ze hun drukke werkschema’s niet konden combineren. “Ze waren op twee verschillende continenten en dat was niet meer haalbaar”, vertelde een bron aan ‘E! News’. “Er is helemaal geen kwaad bloed, en ze hebben veel respect voor elkaar.”

Vanessa Hudgens brak in 2006 door met haar hoofdrol in ‘High School Musical’. Op de set van de succesvolle Disney-films leerde ze Zac Efron kennen, met wie ze vier jaar lang een relatie had. De acteurs gingen in 2010 elk hun eigen weg uit.

