Vanessa Hudgens bevestigt geruchten over verloving met Cole Tucker: “We kunnen niet gelukkiger zijn”

Celebrities Rechtszaak tegen ‘Squid Ga­me’-ac­teur O Yeong-su gestart: “Ik heb me slecht gedragen”

De Zuid-Koreaanse acteur O Yeong-su (78), die wereldberoemd werd door zijn rol als Oh Il-nam in ‘Squid Game’, is vrijdag voor de rechter verschenen. Hij wordt beschuldigd van seksueel wangedrag, maar is altijd blijven ontkennen. Tot nu. Bij aanvang van het proces gaf hij aan enkele verslaggevers te kennen nu spijt te hebben.

8 februari