Vanessa Bryant vernam via sociale media dat haar man Kobe was overleden: “De meldingen bleven komen”

Vanessa getuigde in de rechtbank hoe haar eigen assistente rond 11.30 uur op de deur klopte: “Ze vertelde me dat de helikopter met Kobe en mijn dochter Gianna was neergestort. Ik vroeg haar of ze oké waren. Maar ze kon me alleen zeggen dat er vijf overlevenden waren.” Vanessa besloot om zelf naar haar man te bellen, maar kon hem niet bereiken.